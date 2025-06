Rapine fotocopia a due minorenni. Solo per pochi euro

Due minorenni aggrediti lungo il Naviglio, rapinati da giovani all’apparenza quasi coetanei, fuggiti a piedi con magri bottini. È successo tra venerdì e sabato. La prima rapina verso le 20.30, sulla strada verso il luna park, che ha aperto i battenti per la Fiera di Pentecoste proprio venerdì. Un diciassettenne stava camminando da solo in via Alzaia, nel tratto vicino a piazzale San Giuseppe, quando è stato avvicinato da due giovani che non conosceva, descritti come coetanei, che lo hanno fatto fermare chiedendogli una sigaretta. Non era però quello che volevano, infatti gli hanno preso con la forza il portafogli, che teneva nella tasca dei pantaloni. La vittima ha cercato di reagire ma è stato sopraffatto dai due, forti della superiorità numerica, che lo hanno colpito con un pugno e uno spintone facendolo finire a terra. Quindi si sono allontanti a piedi con quel poco che c’era nel portafogli: 15 euro in contanti. La vittima non ha chiamato i soccorsi, non essendo ferito, ma è tornato a casa. Il giorno dopo è andato in caserma dai carabinieri accompagnato dai genitori a sporgere denuncia contro ignoti.

Intanto però la scena, poco dopo la mezzanotte, si è ripetuta quasi identica ai danni di un sedicenne, sempre a piedi, ancora in via Alzaia. In questo caso erano in tre, lo hanno colpito con un pugno e gli hanno preso il portafogli con 20 euro. È stata chiamata la polizia di Stato, intervenuta sul posto con una Volante. Episodi simili a molti altri, che avvengono sempre in aree ad alta frequentazione di potenziali minorenni come il centro storico della movida pavese; oppure nei giorni feriali, durante l’anno scolastico, nella zona dell’autostazione. Stefano Zanette