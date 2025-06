Rapinatori di biciclette all’assalto col coltellino

Hanno rapinato la bicicletta a uno dei due ragazzi di 24 e 26 anni, originari del Bangladesh, che erano in attesa del treno nella stazione ferroviaria di Mortara. Poi sono fuggiti. A distanza di un giorno dall’accaduto, poiché l’episodio risale al pomeriggio di domenica, i carabinieri della Stazione di Mortara hanno denunciato a piede libero per rapina aggravata un ventenne e un ventiduenne, entrambi originari del Marocco, in Italia senza fissa dimora e con precedenti penali, identificati ma al momento irreperibili. L’agguato è avvenuto davanti a numerosi testimoni le cui deposizioni, considerato che quella zona dello scalo non è coperta dal sistema di videosorveglianza, hanno aiutato molto il lavoro degli investigatori. I due marocchini hanno atteso che la coppia di bengalesi perdesse di vista per un attimo le biciclette e hanno tentato di sottrarne una.

Quando si sono resi conto dell’accaduto, i bengalesi hanno provato a reagire ed è stato a quel punto che uno dei due aggressori ha estratto un piccolo coltello con cui ha colpito una delle vittime all’addome e l’altra in modo superficiale al volto. Il più grave dei due è stato trasportato in codice giallo al San Matteo di Pavia e l’altro al Pronto soccorso dell’ospedale di Vigevano. Gli aggressori nel frattempo avevano fatto perdere le loro tracce. Le testimonianze hanno comunque permesso agli investigatori di identificarli. Ora è caccia a entrambi.

Umberto Zanichelli