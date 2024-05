Rapinato e denudato nel sottopassaggio. Presi i responsabili

Avevano accerchiato la loro vittima, un ragazzo di soli 18 anni, malmenandolo e minacciandolo di morte, per rapinarlo dello smartphone e del portafogli e portandogli via pure i vestiti, lasciandolo quasi completamente denudato. Era successo di sabato sera, lo scorso 13 aprile, nel sottopassaggio pedonale di piazzale della Minerva, zona centrale di Pavia già teatro di simili precedenti aggressioni, in particolare ai danni di giovani. Ma i presunti responsabili sono stati individuati dalle indagini della Squadra Mobile, che ricostruendo l’accaduto hanno raccolto elementi a carico dei sospettati, in base ai quali i Gip del Tribunale dei minori di Milano e di quello di Pavia hanno emesso le quattro misure cautelari, eseguite ieri mattina dagli stessi poliziotti. Tre maggiorenni sono finiti agli arresti domiciliari, mentre un minorenne, 17enne, è stato collocato in una comunità educativa. "L’indagine - spiega la nota diramata ieri dalla Questura di Pavia - ha portato all’immediata identificazione dei responsabili del grave episodio anche grazie al capillare controllo del territorio disposto dal Questore Nicola Falvella, a conferma dell’elevata attenzione che riserva la polizia di Stato ai fenomeni di sopraffazione e violenza che riguardano anche il mondo dei giovani". S.Z.