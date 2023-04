Pavia, resiste alla rapina e viene colpito da un pugno: 63enne batte la testa e sviene

Pavia, 1 aprile 2023 - Non si è lasciato intimorire da quel ragazzino che voleva rapinarlo, che però alla resistenza della vittima ha reagito con violenza. L'uomo, 63enne, è stato colpito con un pugno al volto ed è finito a terra, picchiando la testa e perdendo subito i sensi. Sul posto, in viale Necchi davanti all'istituto scolastico Cossa, sono intervenuti i soccorsi di Areu, che hanno trasportato il 63enne in ospedale con l'ambulanza in codice giallo.

È successo poco prima delle 15 di oggi, sabato 1 aprile, e sul posto è arrivata la polizia, che sta ricostruendo l'accaduto. Al momento sembra essersi trattato di una tentata rapina, pare ad opera di uno o più giovani. Proprio nell'adiacente piazza Emanuele Filiberto, meno di due settimane fa, nella serata di domenica 19 marzo, era stato aggredito e rapinato un minorenne, con l'arresto da parte dei carabinieri di un 15enne albanese, ospite di una vicina comunità come minore straniero non accompagnato, finito al carcere minorile Beccaria di Milano.

Ma altri precedenti sono stati commessi anche in altre zone della città, tra centro storico, stazione ferroviaria e autostazione dei pullman, anche sui mezzi di trasporto, sia bus che treni, sempre però ai danni di altri minorenni. In questo caso invece per la tentata rapina sarebbe stato aggredito un uomo, non anziano, che stava percorrendo la strada a piedi insieme anche alla moglie. Le indagini della polizia sono in corso.