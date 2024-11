Terrore ad Albuzzano, rapina con taglierino al supermercato: bottino di 250 euro

Albuzzano (Pavia) – È entrato nel supermercato con il volto nscosto dalla mascherina e dalla visiera del cappellino da baseball tenuta abbassata. Armato di taglierino, ha minacciato le commesse alla cassa e ha arraffato banconote per una somma di circa 250 euro, scappando poi a piedi e facendo perdere le sue tracce per le vie limitrofe, dove non è escluso che lo attendesse un'auto pronta alla fuga, magari con alla guida un complice rimasto in posizione defilata.

Il rapinatore è entrato in azione nel pomeriggio di ieri, venerdì 1 novembre, al supermercato DPiù di Albuzzano, in viale Lodi alla frazione Vigalfo, lungo l'ex Statale 235. Un'azione fulminea, durata pochi istanti, che non ha per fortuna provocato feriti, anche se le due giovani cassiere, di 22 e 23 anni, rimaste comprensibilmente molto sconvolte per l'accaduto, sono state soccorse dai sanitari di Areu e trasportate precauzionalmente, in stato di choc, al pronto soccorso del Policlinico San Matteo di Pavia, con l'ambulanza della Croce Rossa in codice verde.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri, della Compagnia di Pavia, ma le ricerche del fuggitivo non hanno avuto esito. I militari hanno avviato indagini sulla rapina per cercare di individuare il responsabile. Forse un malvivente che conosce la zona e che ha scelto l'obiettivo da colpire accontentandosi poi di un bottino non particolarmente ingente, ma commettendo rapina a mano armata di lama.