Rapina in tabaccheria. Il titolare reagisce. Uno dei banditi spara

BEREGUARDO (Pavia)

Ha reagito e messo in fuga i rapinatori, ma è rimasto ferito da un colpo di pistola. La vittima della tentata rapina, il titolare sessantasettenne della tabaccheria in piazza Patrioti a Bereguardo, sarebbe stato colpito solo di rimbalzo, riportando una ferita a un piede.

È stato soccorso e trasportato in l’ambulanza con codice giallo, quindi in condizioni non particolarmente gravi. L’allarme è scattato poco dopo le 19 di ieri e, oltre ai soccorritori, sul posto sono intervenuti i carabinieri della locale Stazione e della Compagnia di Pavia, che hanno avviato accertamenti. In base alla prima ricostruzione dell’accaduto, i rapinatori erano in due, arrivati su un’automobile che testimoni hanno descritto di colore scuro e di medie dimensioni.

Con i volti nascosti sono entrati nella tabaccheria verso l’orario della chiusura. Uno dei due impugnava una pistola. Forse la vittima non ha creduto che fosse una vera arma e comunque non si è lasciato intimorire. Anzi, ha preso la prima cosa che aveva a portata di mano, un tubo anche abbastanza pesante, e lo ha letteralmente lanciato contro i due malviventi, che sono stati spiazzati dalla reazione. Non si aspettavano che il tabaccaio reagisse di fronte a una pistola e si sono lasciati prendere dal panico.

Un grosso rischio per la vittima della tentata rapina, che avrebbe potuto anche concludersi in modo più tragico. Non è chiaro se il rapinatore armato abbia intenzionalmente premuto il grilletto o se il colpo sia partito accidentalmente mentre il malvivente veniva colpito dal tubo lanciato dal tabaccaio.

Sta di fatto che dall’arma, che era evidentemente una pistola vera e non una riproduzione, è stato sparato un proiettile all’interno della tabaccheria, che avrebbe colpito il pavimento e solo di rimbalzo il piede del sessantasettenne. I due rapinatori sono poi risaliti sulla stessa auto con cui erano arrivati e sono fuggiti, a mani vuote, in direzione di Milano.

Stefano Zanette