Rapina impropria a Vidigulfo (Pavia): 24enne colpisce commesso

VIDIGULFO (Pavia)

Ha colpito con un pugno il commesso alla cassa ed è fuggito, ma è stato arrestato dai carabinieri per rapina impropria. Il 24enne di Cuba è stato notato tra gli scaffali del supermercato iN’s e quando si è presentato alla cassa gli è stato chiesto di mostrare quello che aveva nascosto nello zaino, generi alimentari per un centinaio di euro. Il commesso colpito se l’è cavata con un paio di giorni di prognosi. Una pattuglia della Stazione di Landriano ha bloccato il 24enne nelle campagne. Il gip ha convalidato l’arresto e disposto i domiciliari in attesa dell’udienza, rinviata al 7 novembre.

S.Z.