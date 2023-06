"Raid vandalico a scuola materna: vandali imbrattano muri e rubano generi alimentari"

Un raid vandalico, ma con anche il furto. Ignoti vandali si sono infatti indrodotti, nella notte tra domenica e lunedì, nella scuola materna comunale “Tosi“, in corso Europa Unita a Casorate Primo. Forzata un’uscita d’emergenza hanno fatto scattare l’allarme dell’antifurto, ma prima di scappare hanno messo a segno in pochi minuti la scorribanda che ha lasciato danni, ancora da quantificare. Hanno imbrattato muri e pavimenti, danneggiato alcune porte interne e anche un videoproiettore. E sono poi andati nella cucina, dalla quale hanno rubato alcuni generi alimentari di vario tipo. Il furto è stato denunciato alla locale Stazione dei carabinieri dalla società che gestisce il servizio di ristorazione nella scuola d’infanzia, per un bottino non quantificato. I militari hanno avviato le indagini, anche acquisendo i filmati degli impianti di videosorveglianza comunale. S.Z.