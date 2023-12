Raid per la cassaforte. In due ore smurano e rubano il forziere. Ingente il bottino

Una banda di ladri ben organizzata e attrezzata. Ha infatti messo a segno il furto, in pieno giorno, nelle sole due ore di assenza dei padroni di casa. E ha aperto la cassaforte, tagliandola con un flessibile, svuotandola di tutto il prezioso contenuto, per un bottino ingente. È successo in via Tosi a Casorate Primo, tra le 14 e le 16 di giovedì. Quando i proprietari sono rientrati in casa, hanno trovato tutte le stanze messe a soqquadro dai ladri, entrati forzando la porta finestra della cucina. Uno scenario purtroppo frequente negli ultimi tempi, nei non pochi furti in abitazione che si stanno registrando a ripetizione nel Pavese, in Lomellina e Oltrepò. Ma in questo caso il colpo sembra ben organizzato, forse pianificato da ladri che potevano essere a conoscenza del fatto che nella casa presa di mira ci fosse nascosta una cassaforte, anche se al momento è solo un’ipotesi.

Del caso si stanno occupando i carabinieri della stazione di Casorate Primo, della compagnia di Pavia, intervenuti per il sopralluogo quando sono stati chiamati dalle vittime appena scoperto di essere state derubate.

L’interno dell’abitazione sottosopra è usuale nelle case prese di mira dai ladri, che a volte si accaniscono con devastazione perché delusi dal non trovare nulla di particolare valore. Ma non è questo il caso, in cui pare invece che i malviventi cercassero quello che poi hanno trovato: la cassaforte a muro.

Non l’hanno smurata per trasportarla integralmente e aprirla con più tempo in un luogo per loro sicuro, come accade in furti con altre modalità, ma erano evidentemente attrezzati con un flessibile, con il quale l’hanno letteralmente tagliata.

Al suo interno c’erano circa mille euro in contanti e diversi gioielli d’oro, per un valore complessivo non ancora quantificato con precisione, ma che sarebbe di un certo rilievo. Un ricco bottino con il quale i ladri si sono allontanati ben prima che il loro colpo venisse scoperto.