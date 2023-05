Raid Pavia-Venezia, torna la gara motonautica più lunga al mondo: 145 equipaggi iscritti

Pavia, 17 maggio 2023 – L’annuncio è arrivato dall’assessore allo sport del Comune di Pavia, Pietro Trivi: “Mi congratulo con l’associazione sportiva Motonautica Pavia e l’associazione Motonautica Venezia per avere ottenuto, dalla Federazione italiana Motonautica, l’organizzazione della prossima edizione del Raid Pavia-Venezia che si terrà nei giorni 3-4-5 giugno 2023. Saremo pronti per ospitare questo importante evento motoristico che tornerà a dare lustro alla nostra città e al suo fiume”. La siccità, infatti, aveva fatto pensare che la settantesima edizione non si potesse volgere com’era accaduto l’anno scorso, invece le piogge cadute negli ultimi giorni e la collaborazione da parte degli enti pubblici ha convinto gli organizzatori a rimboccarsi le maniche e a partire con l’organizzazione della manifestazione.

La gara motonautica più lunga al mondo di 413 chilometri sul fiume da Pavia fino a Venezia. Sono 145 gli equipaggi iscritti tra moto d’acqua, imbarcazioni da diporto, offshore e racers che parteciperanno alla competizione organizzata sotto l’egida della Federazione Italiana Motonautica che si svolgerà domenica 4 con partenza da Pavia e arrivo a Brondolo-Chioggia – Venezia nella stessa giornata. In base al regolamento stilato, sabato 3 alle 17.30 è previsto l’incontro dei piloti che gareggeranno e che alle 7,30 del giorno successivo partiranno dalla sede della Motonautica. Diversi i trofei speciali previsti: la coppa Montelera che verrà assegnata al concorrente che nel tratto cronometrato da Revere a Pontelagoscuro avrà raggiunto la velocità media più alta, il trofeo Vincenzo Balsamo, dedicato alla memoria del grande pioniere e primo realizzatore del Raid Pavia-Venezia invece viene aggiudicato ogni anno al pilota che avrà effettuato il percorso con una media superiore alla migliore ottenuta da sempre nella sua categoria e classe. Premiata poi anche la migliore imbarcazione storica per ciascuna categoria. Il primo raid si svolse la domenica del 6 giugno 1929. Allora gareggiarono Ettore e Paride Negri. I concorrenti partirono alle 4 del mattino e le rive degli argini erano popolate da una folla di appassionati. La prima donna, ultima a partire nella prima edizione del 1929, è stata Franci Balboni. Ma anche Pina Capè e Irma Lucchini, hanno disputato la Pavia-Venezia prima della seconda guerra mondiale. Ma si deve aspettare il 1972 per vedere una donna sul podio: era Gabriella Corti che vinse nella classe 700cc carena tradizionale.