Raid dei ladri alla Ilpra. Via computer e monetine

MORTARA (Pavia)

Ladri in azione a Mortara alla Ilpra di via Parona, azienda che produce e fornisce macchine per il confezionamento alimentare, medicale e cosmetico. I soliti ignoti hanno colpito nel fine settimana portando via un computer portatile e le monetine del distributore automatico di caffè. Il furto è stato scoperto lunedì mattina dai dipendenti tornati in azienda dopo il weekend e hanno notato l’effrazione. Per riuscire ad accedere negli uffici, infatti, è stata forzata una porta tagliafuoco. Una volta entrati i malviventi hanno preso un pc e forzato la macchinetta del caffè per portare via le poche monete contenute, poi sono scappati. Quando si sono accorti di che cosa era accaduto, i dipendenti hanno chiamato i carabinieri che hanno effettuato un sopralluogo nell’azienda fondata nel 1955 e che nel 2019 è stata quotata in Borsa. “Sarti del packaging“ si definiscono, ma anche attenti al territorio. Solo pochi giorni fa, infatti, Ilpra ha ricomprato il defibrillatore di palazzo Cambieri angolo via Vittorio Veneto che qualcuno aveva rubato dopo aver spaccato la teca. M.M.