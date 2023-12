Ragazzini villani e ubriachi alla guida. Dicembre sicuro con la Municipale

Prosegue il progetto “Dicembre in sicurezza“, finanziato dalla Regione e affidato alla Polizia locale. In via XX Settembre sono stati identificati alcuni ragazzini che disturbavano i passanti; nella vicina via Cairoli sono stati controllati 40 veicoli, con 38 conducenti sottoposti all’alcoltest, 6 verbali e due patenti ritirate, una per guida in stato di ebbrezza e l’altra per mancanza dell’assicurazione. In viale dei Mille sono stati controllati 8 veicoli, elevati 6 verbali ed effettuati 3 sequestri di veicoli con il ritiro di due patenti. Sabato sono stati sottoposti ad accertamenti 53 automobilisti, due trovati ubriachi e altrettante patenti ritirate. In una circostanza il conducente ha tentato la fuga: inseguito e raggiunto, è risultato senza patente. Gli sono stati contestati la guida senza patente e la fuga con il fermo del veicolo per tre mesi.