Raccolta fondi per gli animali maltrattati

Sono aperte le prevendite per la serata di raccolta fondi per il recupero di cani e gatti rinchiusi in una perrera spagnola. L’evento (sabato ore 21) al teatro Mastroianni è organizzato in favore dell’associazione “Una zampa per la Spagna odv“, nata nel 2010 con l’obiettivo di fermare il massacro nelle perreras, i canili municipali spagnoli, che in realtà spesso sono veri e propri lager sovraffollati e sporchi. Qui i randagi o gli animali abbandonati dalle loro famiglie vengono ammassati per vivere in condizioni disumane. Fino a poco tempo fa era legale sopprimere tutti gli animali, sani e adottabili, ad appena 10 giorni dal loro ingresso, con metodi spesso cruenti. Ora la legge ha reso le maglie delle soppressioni più strette ma permane il problema della detenzione devastante, delle condizioni tragiche in cui versano i cani e gatti detenuti. Entrare in una perrera lascia un segno indelebile in chi guarda quegli occhi terrorizzati. La missione dell’associazione è sottrarre quanti più animali possibile a questo destino atroce. Contestualmente, “Una zampa per la Spagna“ si occupa anche di animali abbandonati e maltrattati in territorio italiano. La serata vedrà protagonista il coro polifonico “D’altro canto“, con soprano solista Tiziana Cisternino, e pianista e direttore Luca Pavanati. I biglietti si possono già acquistare al costo di 15 euro (gratuito fino ai 12 anni), nei seguenti esercizi commerciali: La civetta azzurra – libreria per bambini (San Martino Siccomario, via Po 2), L’Ecocentrica hair salon (San Genesio, via Roma 5), Qua la zampa - toelettatura (Pavia quartiere Vallone, via Pinerolo 6/8), Andena parrucchiere (Pavia, corso Cavour 14), Billà Bistrot (Pavia, viale Brambilla 70/C), Ticinese Pet Shop (Pavia, via Vigentina 19), Carrozzeria Rifò (Certosa, via Pastore 2/4). M.M.