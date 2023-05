Quattro tappe in bici per arrivare in Francia e portare prelibatezze

Una pedalata di 550 chilometri per andare a trovare gli amici e portare loro prelibatezze made in Pavia come il riso, il vino o la torta sbrisolona. Nove ciclisti, tutti non professionisti, seguiti da due auto sono partiti ieri mattina da Belgioioso per raggiungere La Feuilleuse (centro francese vicino a Saint-Étienne) con il quale è gemellato. "Un modo per rafforzare il legame tra le nostre due città", sottolinea l’assessore ai Servizi sociali Luigi Marozzi. Quattro le tappe previste, tre delle quali da 160 chilometri e l’ultima più breve in modo da arrivare presto. "È la terza volta che effettuiamo questo viaggio – ha aggiunto Mario Rovida, molto agitato per la partenza – e con noi vengono anche degli amici di Parma che ci hanno accompagnati anche cinque anni fa".

M.M.