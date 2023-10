Punti sosta. Nuovo piano anti-code

In settimana verranno ridisegnati gli spazi

per la sosta nel parcheggio

del PalaElachem di via Cappuccini. È il primo e

non certo risolutivo intervento

che fa seguito ai gravi disagi

di domenica all’uscita

del pubblico dopo la partita

di basket di serie A2 tra i Ducali

e l’Urania Milano. Caos

e lunghe attese perché il piano viabilistico prevede l’accesso

al parcheggio da via Caslino, laterale di via Gravellona,

e il deflusso da via Cappuccini. Non fosse che per uscire, direttamente su una rotatoria della circonvallazione esterna, occorre transitare per un ponticello largo a malapena due metri e mezzo, che ha creato un imbuto con relativi disagi.

Non è mancato chi, per via della chiusura del parcheggio oltre mezz’ora prima dell’inizio del match, ha lasciato l’auto alla frazione Piccolini, dove

i residenti protestano. Diverse auto sono state poi lasciate

in un vicino distributore, impedendo l’accesso

al self-service. Qualcuno

ha scelto di abbandonare

la macchina in un campo incolto. Errore fatale:

il proprietario ha sistemato

un paio di trattori all’ingresso

e le auto hanno potuto andarsene solo a tarda serata.

Alcuni dei campi che costeggiano via Caslino sono già stati acquisiti dal Comune per trasformarli in parcheggi, ma non si sa quando. E anche

i lavori da 500mila euro

per ampliare il ponticello

non saranno rapidi: sono previsti per il prossimo anno. "La promozione in A è stata inattesa – commenta il sindaco Andrea Ceffa – e molti aspetti viabilistici devono ancora essere registrati".

Umberto Zanichelli