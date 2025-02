Pulmino per gli anziani. Servono seimila euro: "Aiutiamo chi è fragile"

Avanza a piccoli passi la raccolta fondi lanciata dall’associazione “Vasi di creta“ sulla piattaforma gofundme per acquistare un nuovo pulmino per gli anziani. "Il nostro mezzo del 2007 è molto usurato - ha detto il responsabile della onlus Giambattista Sanisca -. Ogni due o tre mesi si rompe. Abbiamo speso moltissimi soldi negli ultimi 4 anni: 800 euro ogni volta. Gli anziani contribuiscono, ma è arrivato il momento di comprarne uno nuovo". Il pulmino attrezzato per garantire un trasporto sicuro e confortevole costa 48mila euro. La raccolta lanciata si è posta l’obiettivo di raccoglierne 6mila, ma finora ha ottenuto poche donazioni per un totale di poco superiore ai 500 euro. "Molte persone che vengono assistite hanno difficoltà a spostarsi e senza un mezzo adeguato, rischiano di essere escluse dalle opportunità messe a disposizione. Il pulmino è una risorsa fondamentale per permettere loro di partecipare a gite, incontri sociali, visite mediche e altre attività che contribuiscono a combattere la solitudine e a mantenere attiva la loro vita sociale". M.M.