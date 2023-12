Pullman ribaltato nel fosso. Dodici feriti, tanta paura

Pomeriggio di incidenti sulle arterie pavesi. Un pullman di linea di Autoguidovie della tratta Milano-Belgioioso è uscito di strada poco dopo le 16 sulla Provinciale 9, che attraversa la frazione Cascina Bianca di Torrevecchia Pia. In quella stretta strada di campagna, per cause al vaglio dei carabinieri, il mezzo è uscito di strada in un fosso. Dodici persone sono rimaste ferite. Estratte dal tetto e sotto choc, tre di loro hanno dovuto ricorrere alle cure del Pronto soccorso del San Matteo. Una 16enne ha riportato un trauma cranico come una passeggera di 25 anni che ha pure avuto un trauma al bacino; problemi alla schiena, invece, per il conducente.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco (con squadre anche da Lodi e da Sant’Angelo Lodigiano, oltre che da Pavia), che hanno aiutato sei passeggeri rimasti incastrati sul pullman ad uscire dal mezzo. La strada è stata chiusa per consentire il soccorso dei feriti e il recupero del pullman, operazione che in serata è stata tentata con l’ausilio delle gru. Attorno alle 17 anche sulla Provinciale 412, nel territorio di Inverno e Monteleone, si è verificato un tragico incidente.

Un pensionato che viaggiava su una Suzuki Celerio, Antonio Carlucci di Inverno, nell’immettersi sulla Provinciale si è scontrato con un Tir. L’autista del mezzo pesante ha frenato, ma non è riuscito a evitare l’impatto con l’auto del 74enne che è morto poco dopo, nonostante il tempestivo intervento dei sanitari del 118. Ferito anche il conducente 51enne del mezzo pesante, che non è stato ricoverato. Per ore la Polizia stradale di Stradella che ha effettuato i rilievi ha bloccato anche la viabilità secondaria, impedendo ai camion di transitare nel paese. Lunghissime le code che si sono formate anche all’uscita del centro abitato di Monteleone.

E che la giornata si annunciasse difficile lo si era capito fin dall’inizio del pomeriggio. Dopo le 14,20 infatti a Stradella sulla ex Statale 10 lo scontro tra un’auto e una moto. Ad avere la peggio è stato il centauro di 36 anni, elitrasportato al Niguarda di Milano.

Manuela Marziani