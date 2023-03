Esagitato sale sul pullman tra Pavia e Vigevano e aggredisce l'autista: arrivano i carabinieri

Un pullman di Autoguidovie nel Pavese

Gropello Cairoli – Ennesima aggressione ai danni di un autista di Autoguidovie. E’ accaduto attorno alle 14 sulla linea che da Pavia raggiunge Vigevano dove è salita a bordo una persona visibilmente alterata che ha iniziato a infastidire e a minacciare i passeggeri. L’autista, un uomo di 49 anni, se ne è accorto e ha accostato il mezzo per invitare la persona alterata a calmarsi. Per tutta risposta è stato aggredito riportando diverse contusioni ed escoriazioni. Sul posto sono arrivati i carabinieri e un’ambulanza che ha portato il 49enne picchiato all’ospedale Beato Matteo di Vigevano.

Quella accaduta oggi è la quarta aggressione avvenuta nel giro di pochi giorni su diverse linee di Autoguidovie. Molto simile il copione, l’autista vede un passeggero salire senza biglietto, gli chiede il titolo di viaggio e viene colpito. Alla fermata di Magherno sulla Casorate-Pavia il guidatore è stato preso a calci e a pugni. Lo stesso è accaduto anche a Pavia dove l'autista, oltre alle botte, è stato raggiunto anche da diversi sputi e pesanti minacce che non gli fanno venire il desiderio di rientrare al lavoro.

Mentre pochi giorni prima in autostazione un altro autista è stato ferito a una gamba con un taglierino. Per protestare contro l’escalation di violenza, ieri i lavoratori iscritti ai sindacati del trasporto Cisl, Ugl e Faisa Cisal hanno scioperato. E, proprio in queste ore in Prefettura è in corso un vertice tra azienda che gestisce il trasporto pubblico locale, forze dell’ordine e organizzazioni sindacali per trovare soluzioni a una situazione che sta creando allarme anche tra i passeggeri, non soltanto tra gli autisti.