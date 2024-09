Pulizia e messa in sicurezza. Nell’alveo del Ticino i lavori di consolidamento

I lavori di manutenzione, più volte sollecitati e richiesti dalle associazioni remiere e dai residenti in Borgo, sono finalmente cominciati. Est Sesia è all’opera nella parte finale della caratteristica via Milazzo per ripulire e mettere in sicurezza l’alveo del Ticino. Non solo, perché l’intera sponda del fiume, sul lato del Borgo Ticino soggetta a erosione, sarà sottoposta a lavori di consolidamento. È stata la Regione a mettere a disposizione 900mila euro per consentire ad Aipo di effettuare l’intervento di fronte alla casa galleggiante del Club Vogatori pavesi. L’obiettivo è mettere in sicurezza la sponda e valorizzare il patrimonio storico della zona. Tanto per incominciare, infatti, nei giorni scorsi alcuni volontari dell’associazione MeiStoInBurg hanno ripulito una vecchia gradinata di accesso al fiume.

"Le gradinate – ha detto Roberto Rizzardi, delegato della Protezione civile – erano state realizzate nel passato per consolidare la riva. L’intervento di Est Sesia servirà a valorizzare la gradinata recuperata. Nel frattempo sono contento che l’alveo sia libero perché gli arbusti frenano il decorso del fiume e in alveo non dovrebbero starci, soprattutto nei pressi delle case". A breve partiranno anche i lavori di consolidamento finanziati dalla Regione che riguarderanno 330 metri dove saranno posizionati dei massi a rinforzare la sponda nel tratto eroso. Per realizzare l’intervento Aipo sposterà le imbarcazioni e i pontili ormeggiati. Con un pontone da alveo fluviale verranno scaricati i massi per rinforzare la sponda. Prima dell’opera saranno effettuate indagini per verificare la presenza di residuati bellici. E, come memoria della battaglia di Pavia del 1525, con i lavori che sta effettuando Est Sesia sarà valorizzata la torre del Catenone, abbattuta nello scontro. "È stata abbattuta dai francesi – ha spiegato il presidente di MeiStoInBurg – . In accordo con l’amministrazione comunale metteremo un cartello dove illustreremo tutta la storia".

All’epoca Pavia era uno dei più importanti porti fluviali dell’Italia settentrionale, una grossa catena che attraversava il fiume veniva tesa a ostacolare il passaggio dei natanti e proteggere l’intero complesso portuale della città dall’ingresso di navi nemiche e veniva lasciata, facendola appoggiare sul fondo del fiume, quando dovevano entrare in porto imbarcazioni amiche.