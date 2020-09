Pavia, 21 settembre 2020 - Si sono trovati al posto sbagliato nel momento sbagliato. Due passanti, transitando fuori da un bar in piazza Aldo Moro a Dorno, nel Pavese, sono stati presi a pugni da un cinquantenne del posto, che già stava molestando gli altri avventori del locale ed era stato per questo fatto uscire. I carabinieri intervenuti sul posto hanno faticato per placare il cinquantenne, che se l’è presa anche con i militari dell’Arma, rimediando così una serie di denunce, in stato di libertà, per i reati di oltraggio, resistenza, minaccia e lesioni a pubblico ufficiale. L’uomo è stato anche portato in ospedale, dove è stato sedato, mentre gli aggrediti non hanno per fortuna riportato conseguenze fisiche gravi.

