Protezione civile. Addestramento al via

Quaranta volontari della Protezione civile di Vigevano e della Lomellina saranno impegnati, nelle prime due settimane del mese, in un corso specialistico di primo livello sugli interventi idrogeologici alluvionali. Organizzato dal Coordinamento delle organizzazioni di volontariato, ha ottenuto il riconoscimento della Regione Lombardia. L’obiettivo è quello di fornire ai partecipanti le competenze necessarie per affrontare eventi catastrifici come quello che ha interessato la Lomellina lo scorso 26 agosto. Con questo corso la Protezione civile di Vigevano raddoppia i volontari specializzati nell’ambito idrogeologico alluvionale. Il corso che inizierà oggi, si svilupperà con altre tre giornate, domani e poi l’11 e 14 maggio. Saranno previste anche delle prove in notturna; i volontari saranno guidati da docenti esperti riconosciuti da Polis. U.Z.