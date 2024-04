Promessa mantenuta: riaperta la materna. Resta da rifare la mensa

Promessa mantenuta. Ieri mattina, alla ripresa delle lezioni dopo le vacanze di Pasqua, i circa 120 bambini che frequentano la scuola materna di via Vecchiarino a Cilavegna, hanno potuto finalmente fare ritorno nelle loro classi. La struttura non era agibile dall’inizio dell’anno scolastico a causa dei gravi danni patiti a seguito dell’ondata di maltempo che, lo scorso 26 agosto, ha flagellato la Lomellina. Prova ne sia che la mensa del plesso è ancora oggetto di ristrutturazione e non sarà disponibile che dopo l’estate. I bambini consumeranno il pranzo in aula. Il vento quel giorno di fine estate aveva scoperchiato l’edificio facendo finire la copertura nel cortile della materna.

Ieri mattina il sindaco di Cilavegna, Giovanna Falzone e la dirigente dell’istituto comprensivo "Carlo Del Prete", Laura Di Rosa, hanno partecipato al taglio del nastro. I lavori appena conclusi hanno interessato il ripristino delle aule e dei corridoi e la predisposizione di alcuni accorgimenti utili ad agevolare i bambini che dovranno pranzare in aula. "L’intervento alla mensa è invece più articolato – h avuto modo di sottolineare il sindaco –, per questo sarà programmato durante le vacanze estive". Consistente l’investimento, valutato in 250mila euro.

U.Z.