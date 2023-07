Processo e verdetto Investì quindicenne e poi fuggì Condannato il pirata del pick-up

di Stefano Zanette

Erano da poco passate le 22 del 29 agosto 2020, un sabato. Fabio Balzani, 15enne di Villanterio, era in sella alla sua mountain-bike e stava percorrendo l’ex Statale 235 tra Villanterio e Gerenzago. Due ragazzi sulla stessa strada, anche se un po’ da lontano, avevano assistito al tragico incidente, con la bici e il ragazzo colpiti da dietro da un pick-up, con l’automobilista che, anziché fermarsi e chiamare i soccorsi, aveva proseguito la sua marcia, facendo perdere le proprie tracce. I soccorsi erano comunque stati chiamati subito dai due ragazzi, ma per il 15enne, sbalzato tra la vegetazione a fianco dell’ex statale, non c’era stato nulla da fare ed era stato constatato il decesso sul posto. I carabinieri della Compagnia di Pavia, intervenuti per i rilievi, tramite gli immediati accertamenti avevano individuato il presunto responsabile, rimasto irreperibile fino alla mattina successiva, quando si era spontaneamente presentato alla Stazione dei carabinieri di Villanterio, ammettendo le proprie responsabilità ed evitando l’arresto. L.G., allora 51enne di Gerenzago, era però stato deferito alla Procura, in stato di libertà, per omicidio stradale aggravato dalla fuga.

Ieri in Tribunale a Pavia è terminato il processo di primo grado, celebrato con rito abbreviato, nel quale il giudice Pasquale Villani ha condannato l’imputato a 3 anni e 2 mesi di reclusione, un anno in più dei 2 anni e 2 mesi chiesti dall’accusa, oltre alla sospensione della patente per un anno e anche all’interdizione dai pubblici uffici per 5 anni. Per il deposito delle motivazioni della sentenza si dovrà attendere 90 giorni, dopo di che potrà essere presentato l’eventuale ricorso in Appello. La difesa dell’automobilista, rappresentato dall’avvocato Marco Casali, aveva chiesto l’assoluzione o comunque il riconoscimento del concorso di colpa nel sinistro stradale. Senza mai negare il coinvolgimento del 54enne nell’incidente, la difesa aveva infatti evidenziato nel procedimento che in base agli accertamenti tecnici la bici della vittima era priva di luci e la visibilità in quel tratto di strada sarebbe stata scarsa.