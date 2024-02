Primo pilastro per la nuova logistica: "Luogo di lavoro piacevole e sicuro"

Un ambiente lavorativo piacevole e sicuro per tutti ma soprattutto che si preoccupa dell’ambiente: è l’obiettivo di Glp, tra i leader mondiali nella costruzione, proprietà, sviluppo e gestione di immobili logistici, data center, energie rinnovabili e tecnologie correlate come la robotica. È stato posato a Landriano il primo pilastro del nuovo immobile logistico, che sorge non lontano da Milano e vicino all’ingresso dell’A1. La costruzione sorgerà su un terreno recentemente acquisito da Glp della dimensione di 55mila metri quadri, che permetterà la realizzazione di un immobile di 17mila quadri destinati alla logistica, sviluppato in partnership con il general contractor engineering 2K.

La consegna è prevista per luglio con la certificazione Breaam (Building Research Establishment Environmental Assessment Method), protocollo “New Construction“, il metodo di certificazione internazionale della sostenibilità ambientale, economica e sociale degli edifici. Oltre alla qualità della costruzione, chi usufruirà dell’immobile potrà contare su parcheggi ampi, comodi e sicuri. Saranno 120 i posti auto e 25 gli stalli per i mezzi pesanti. Inoltre sarà preservata la biodiversità dell’area.

La tutela dell’ambiente è stata una priorità nella costruzione, prevedendo la piantumazione di alberi autoctoni e l’utilizzo di gas refrigeranti a basso impatto ambientale. Il tutto con l’obiettivo di andare a creare un ambiente lavorativo moderno e attraente. L’edificio supporta la futura integrazione di iniziative energetiche sostenibili, tra cui un tetto predisposto per l’energia solare fotovoltaica e punti di ricarica per veicoli elettrici. Previste nel progetto anche una serie di misure di risparmio energetico, come facciate e coperture ad alto isolamento termico, l’utilizzo di gas refrigeranti a basso impatto ambientale nell’impianto di climatizzazione, un Building management system intelligente e contatori per il monitoraggio delle utenze.

"A Landriano avviamo il primo progetto di costruzione del 2024 – commenta Marco Belli, country director di Glp Italia – Il secondo partirà a breve in provincia di Bergamo. Gli operatori stanno già dimostrando grande interesse per il nuovo immobile che, in linea con la nostra strategia di sviluppo, oltre all’ottima posizione geografica saprà garantire alte prestazioni a livello ambientale e in termini di Esg: environmental quindi ambiente, social per società, e governance".