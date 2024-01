È di Rebecca il primo vagito di Pavia. Ed è una femminuccia anche l’ultima nata del 2023

Pavia, 1 gennaio 2024 – Il 2024 a Pavia è arrivato insieme a un fagottino rosa. È una bambina la prima nata dell’anno. Rebecca Losi è venuta alla luce alle 12,44 nel reparto di ostetricia del San Matteo, figlia di Thomas, 35 anni e di Giulia Vercesi di 31 che abitano a Castel San Giovanni, in provincia di Piacenza.

E pure l’anno che abbiamo appena salutato si è chiuso con un fiocco rosa. È quello posto sulla porta per annunciare la nascita di Giorgia Pinnisi che al momento del primo vagito pesava 2,840 chilogrammi. “Aver dato la vita a Giorgia è una gioia infinita. Un'emozione enorme” ha detto la neo mamma Ada Quartarone, 39 anni, di origini siciliane che non smette di guardare con infinito amore la sua bambina, la più giovane cittadina pavese. La donna ha lasciato la sua terra per trasferirsi a Pavia soltanto per amore di Marco, 43 anni, che da ieri sera è il felicissimo papà di una piccola. Entrambe le neonate stanno bene come le loro felicissime mamme.