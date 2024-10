Prevenzione tra i ragazzi. La cassetta degli attrezzi nel libro in 15mila copie

A prevenire le malattie croniche che si potrebbero avere da anziani, bisogna pensare quando si ha la vita davanti. È la filosofia che ha spinto 21 specialisti a confezionare una sorta di “cassetta degli attrezzi“ per la salute dei ragazzi. Sono gli adolescenti infatti a venire trascurati dalla comunicazione in ambito sanitario, eppure prestano poca attenzione alla salute e rischiano di abituarsi a comportamenti dannosi come alimentazione non corretta, fumo, alcol, niente sport.

È nato così “Adolescenti e salute“, un libro corale partito dall’idea del dottor Tommaso Ciro Camerota, primario dell’Unità operativa complessa di Urologia della Maugeri. Il volume, realizzato grazie al contributo liberale della Fondazione Ghislieri e della Fondazione Falciani, è stato stampato in 15mila copie che verranno distribuite agli studenti delle superiori di Pavia, Milano e altre province in occasione di incontri specifici.

"Il libro raccoglie brevi riflessioni su cosa possono fare i nostri ragazzi per preservare la loro salute – spiega il dottor Camerota – Divulgare la prevenzione primaria, ovvero comportamenti e stili di vita che riducono l’incidenza di una determinata patologia, è il miglior investimento che possiamo fare sulle future generazioni, con un impatto misurabile sul benessere dell’intera società". Il libro è la tappa di un percorso di collaborazione tra gli istituti clinici scientifici Maugeri di Pavia e i licei pavesi Cairoli, Copernico e Olivelli ed è nato in seguito agli incontri che dal 2021, al Collegio Ghislieri, hanno visto il dottor Camerota illustrare ai liceali pavesi le ragioni delle buone abitudini alimentari e sanitarie per una migliore qualità di vita nell’ambito del progetto “Prevenzione ed educazione alla salute“. Le prime 3.500 copie verranno consegnate proprio ai ragazzi che frequentano i tre istituti pavesi, ma tutti gli studenti lombardi potranno ritirarlo gratis nelle librerie.

Dalla postura a una dieta corretta, dall’ansia agli attacchi di panico, dall’autopalpazione del seno fino ai disturbi alimentari, al cyberbullismo, all’abuso di alcol e sostanze sono molti i consigli pratici "per aiutare i nostri figli a crescere sani". Le informazioni scientificamente corrette mettono al riparo da quelle false veicolate dalla Rete.

Manuela Marziani