Presi quattro narcotrafficanti Sequestrati due quintali di cocaina

di Stefano Zanette

Il blitz dei finanzieri è scattato quando nel box già tenuto sotto controllo sono arrivate due auto con targa straniera. Quella di scorta, con a bordo due uomini, si è fermata sulla Provinciale a sorvegliare la zona mentre il corriere, aiutato da una donna nel garage, scaricava i pacchi dalla seconda auto. L’operazione della Gdf di Pavia eseguita l’altro pomeriggio ha portato a quattro arresti e al sequestro di più due quintali di cocaina purissima: 220 chili suddivisi in 200 panetti contenuti in 11 scatole, per un valore di 14 milioni e mezzo.

L’esito di un’attività investigativa iniziata dalla segnalazione del passaggio sospetto, lungo la Sp596 che porta da Pavia a Carbonara al Ticino, di numerose auto con targhe straniere. I militari del Gruppo della Guardia di finanza di Pavia, con la collaborazione della Compagnia di Voghera, avevano così individuato a Carbonara al Ticino il box "che sembrava fungere – spiega la Procura – da punto di arrivo e partenza delle numerose auto estere".

Tenendo sotto controllo il garage si è così arrivati al maxi sequestro di droga e ai quattro arresti in flagranza. Con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti sono stati portati in carcere a Pavia e Vigevano i tre francesi arrivati a Carbonara al Ticino a bordo delle automobili con targa straniera nonché la donna, di nazionalità romena, intestataria del contratto di locazione del box.

I due uomini che erano arrivati sull’auto di scorta sono stati bloccati ancora sui sedili della vettura in sosta sulla Provinciale, mentre in contemporanea la donna è stata fermata nel garage e il terzo uomo, che stava scaricando i pacchi, ha tentato di darsi alla fuga durata pochi metri nell’area ormai cinturata dai militari. Oltre alla droga, sequestrate anche le due auto e numerosi telefonini, alcuni pure criptati.