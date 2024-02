Prelievi con un bancomat rubato a una sessantenne. Denunciati padre e figlio filmati dalle telecamere

Avevano sottratto la borsetta ad una 65enne di Garlasco, custodita nella sua auto in sosta nel parcheggio di una concessionaria, approfittando di un attimo di distrazione della vittima. Nella borsa, con gli effetti personali, c’erano anche le carte di credito che i due, N.B. e M.B., padre e figlio di 39 e 17 anni, entrambi pregiudicati e residenti a Mezzana Bigli, avevano poi utilizzato per effettuare prelievi agli sportelli Bancomat di Sannazzaro e Casei Gerola. L’episodio è avvenuto lo scorso 25 gennaio e, in meno di un mese di indagini, i carabinieri di Garlasco hanno identificato i due che sono stati denunciati per ricettazione e indebito utilizzo di carte di credito. Dopo il furto i due si erano spostati di pochi chilometri e presso i due sportelli automatici avevano prelevato complessivamente 750 euro. La coppia di malviventi è stata identificata grazie alle immagini delle telecamere di videosorveglianza degli istituti bancari.