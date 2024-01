Precipita da sei metri. Artigiano in ospedale

È caduto nel vuoto da una altezza di almeno 6 metri ed è rimasto gravemente ferito. Vittima dell’infortunio sul lavoro, avvenuto martedì pomeriggio in un’azienda specializzata in servizi ecologici con sede in via Uberto Olevano a Mortara, è stato un artigiano di 50 anni. L’uomo è stato trasferito con l’elisoccorso al San Matteo di Pavia e ricoverato in gravi condizioni a causa del trauma cranico e delle fratture riportate. Secondo una prima ricostruzione del fatto l’artigiano sarebbe salito sul tetto del capannone per la riparazione di una finestra in plexiglass: per cause in accertamento all’improvviso è caduto nel vuoto da una altezza non inferiore ai 6 metri. Un volo tremendo che avrebbe potuto avere conseguenze molto più gravi. Sul posto, con il personale medico del 118, sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Vigevano ed il personale dell’ispettorato del lavoro di Ats Pavia che avrà il compito di ricostruire l’accaduto e stabilire se esistono responsabilità per quello che è avvenuto. U.Z.