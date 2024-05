Pozzo dei desideri ad alta tecnologia per i pazienti Cnao

Un pozzo dei desideri “hi-tech“ simile a una piccola navicella spaziale è atterrato nella hall del Cnao di Pavia per donare sollievo ai pazienti in attesa di sottoporsi alle terapie. Grazie a un’interfaccia digitale incastonata nella sua apertura superiore è, infatti, possibile “lanciare“ e poi vedere “scorrere“ nel fondo del pozzo un messaggio di speranza e buon auspicio. Possono farlo familiari, caregiver e accompagnatori per infondere fiducia e augurare del bene ai propri cari, che stanno affrontando un percorso difficile, o i pazienti stessi. Con un software sviluppato ad hoc, sarà possibile comporre il proprio messaggio scegliendo una combinazione di 4 parole tra circa 4mila preselezionate in grado di convogliare concetti positivi, di resilienza e riscatto, utili al processo di cura. Una volta scelto, il messaggio sarà inviato a un monitor posto sul fondo del pozzo, che mostra, su uno sfondo di acqua in movimento, tutti i messaggi inseriti in precedenza. M.M.