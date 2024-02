Porta forzata e stanze completamente a soqquadro. Poi i ladri se ne vanno dall’abitazione con i gioielli

Quando i proprietari sono rientrati a casa, verso le 20 di domenica, hanno trovato gli evidenti segni della sgradita visita. I ladri avevano infatti approfittato delle poche ore di assenza dei padroni di casa, nel pomeriggio dalle 16, per mettere a segno il furto in una casa indipendente in via Nino Bixio, a Robbio. Forzata la porta d’ingresso principale, una volta all’interno hanno messo completamente a soqquadro tutte le stanze per cercare dove venissero tenuti gli oggetti di valore. Hanno portato via tutti i gioielli d’oro, il cui elenco deve ancora essere completato dai derubati, per un valore ancora da quantificare. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della locale Stazione, della Compagnia di Vigevano, che hanno effettuato il sopralluogo e avviato le indagini sul furto.

S.Z.