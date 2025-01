Popolazione in crescita. E le nozze ora costano di più

I numeri assoluti sono contenuti, si parla di poche decine di unità all’anno. Tuttavia il trend è lo stesso da almeno un quadriennio: la popolazione di Mortara sta crescendo. È quello che emerge dal raffronto dei residenti nella seconda città della Lomellina a fine 2024 rispetto a dodici mesi prima. I mortaresi sono passati da 15.534 a 15.556 con un incremento di 22 unità. Si tratta di un dato in crescita per almeno quattro degli ultimi cinque anni ma quello che ha fatto registrare il calo è il 2021, anno nel quale si è registrato il picco di decessi a causa della pandemia da Covid. Dati che in qualche modo confermano che la qualità della vita nella città lomellina è buona.

Per il nuovo anno però non ci sono solo buone notizie: matrimoni e unioni civili costeranno di più. Dal 1° gennaio le tariffe, ferme da dodici anni, sono state ritoccate verso l’alto. I riti all’ufficio di stato civile per i non residenti costeranno 75 euro; quelli in Sala Giunta passano da 100 a 200 euro e da 300 a 450 il sabato mattino. Per le cerimonie presso sedi esterno o nel fine settimana si può invece arrivare sino a 1.200 euro.

