Ponti anti-sisma. In cattedra il professor Calvi

Il professor Gian Michele Calvi (nella foto) sta per ricevere uno dei riconoscimenti più ambiti nell’ingegneria sismica e della sismologia come riconoscimento della sua carriera. Sarà il relatore della 19esima lectio magistralis Mallet-Milne. La Society for Earthquake and Civil Engineering Dynamics (Seced), ramo britannico delle associazioni internazionali ed europee di ingegneria antisismica, ha scelto Calvi, professore ordinario della Scuola universitaria superiore Iuss di Pavia, per il suo notevole contributo nelle metodologie di progettazione sismica per edifici e ponti, valutazione e adeguamento sismico, metodi sperimentali e lo sviluppo della pedagogia nell’ingegneria sismica. La lectio magistralis Mallet-Milne, che si tiene ogni due anni, è l’evento più prestigioso nel calendario della Seced. M.M.