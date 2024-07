Pavia, ponte di via Ludovico il Moro chiuso alle auto: indagini per garantire sicurezza

Pavia, 19 luglio 2024 – Da lunedì 22 luglio sarà chiuso al traffico il ponte di viale Ludovico il Moro. Lo ha comunicato l'assessora alla mobilità, Alice Moggi, dopo le numerose segnalazioni arrivate nelle scorse settimane agli uffici.

“Il ponte già ammalorato è stato messo a dura prova durante i due anni del cantiere del ponte di via Ghisoni – ha spiegato Moggi -. Sarà necessario fare indagini più approfondite per garantirne la sicurezza e per questo motivo, in attesa di queste analisi che commissioneremo al più presto, non ci sentiamo tranquilli nel permetterne la normale fruizione”.

Una prima relazione fatta dai tecnici parla di "precarietà degli elementi strutturali secondari, in particolare per l’assito che presentava rotture in diversi punti e per le travi secondarie che presentavano ampie porzioni pesantemente corrose con distacco dei chiodi".

Il ponte non sarebbe a rischio di un immediato cedimento, ma palazzo Mezzabarba preferisce non rischiare. Potranno transitare pedoni e biciclette, non le auto. Il ponte di viale Ludovico il Moro, uno dei quattro presenti sul Naviglio verso il quartiere di Città Giardino, è a senso unico alternato dal gennaio del 2022. Già nei mesi scorsi erano state effettuate delle analisi per capirne lo stato di salute, anche se per età e condizioni attuali sembra che ormai la struttura sia arrivata alla fine della sua corsa