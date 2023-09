Ponte della Becca vietato ai mezzi pesanti: camionista forza la sbarra e passa, un altro la stacca. Il Comitato: basta infrazioni

Linarolo (Pavia), 2 settembre 2023 - Il passaggio di un Tir l'aveva spostata lateralmente, rimessa a posto dal camionista. Ma il transito di un altro mezzo pesante l'ha poi divelta. La sbarra posizionata al varco del ponte della Becca, lato Linarolo (a Nord del fiume), per impedire il transito dei mezzi pesanti non autorizzati, nella mattinata di oggi, sabato 2 settembre, giace divelta sull'asfalto. Come già da qualche giorno è fuori uso l'altra sbarra al varco dalla parte opposta del ponte (lato Mezzanino).

Proprio dal varco già aperto a Mezzanino era transitato il camion immortalato nell'immagine diffusa su L24, gruppo fondato dal Comitato Ponte Becca, con il camionista che dopo essere transitato forzando la sbarra, scende dal mezzo e la riposiziona, come per cercare di nascondere o mascherare le conseguenze dell'infrazione appena compiuta. "E' un'immagine emblematica - commenta il presidente del Comitato Ponte Becca, Fabrizio Cavaldonati - che rimarrà negli annali. E' davvero singolare la disinvoltura con la quale il camionista, dopo essere transitato irregolarmente sul vecchio ponte, chiuso ai mezzi pesanti per motivi di sicurezza strutturale, scende e la rimette al suo posto".

Cosa che invece non ha fatto un altro camionista, che transitando allo stesso varco solo poche ore dopo ha divelto la stessa sbarra. "L'ennesimo episodio - aggiunge ancora Cavaldonati - che testimonia il mancato rispetto dei divieti di transito, con i danneggiamenti prima ai pilomat ora alle sbarre posizionate da Anas".