"Poche assunzioni e condizioni insostenibili"

Assunzioni di agenti di polizia penitenziaria che dovrebbero regalare una boccata d’ossigeno ai tre reparti della provincia: 8 a Pavia, 15 a Voghera e 16 a Vigevano. "Sono sensazionalismi - dice Carmelo Tuscano, segretario territoriale di UIlpa -. Le assunzioni ci sono, ma la situazione delle strutture carcerarie non è affatto migliorata. Al netto dei trasferimenti, l’incremento a Vigevano sarà di 8 unità, a Voghera di 11 e a Pavia di 5. Insomma, un dato sensibilmente diverso, tenuto conto delle carenze".

Le condizioni di lavoro, poi, non sarebbero migliorate. "Lo dicono i dati relativi alle aggressioni, in cui Vigevano ha un preoccupante primato su scala regionale e nazionale. Gli accordi regionali sui piani ferie non vengono rispettati, l’uso degli straordinari è sempre spropositato. Elementi che evidenziano come le carenze siano ancora attuali. Se poi analizziamo il rispetto delle normative in materia di salute e sicurezza, la situazione rischia addirittura di peggiorare: a nostro avviso, alcuni posti di servizio sarebbero probabilmente da dichiarare inagibili".

Infine, dice Tuscano, "il contratto collettivo nazionale sottoscritto il 27 gennaio dimostra quanto il Governo consideri la polizia penitenziaria come ultima ruota del carro".