Allarme nel Po, si tuffa in acqua e scompare: ricerche disperate per trovare il disperso

Corana (Pavia), 16 luglio 2023 – Lo hanno visto entrare in acqua e non lo hanno più visto uscire. Pescatori che lo conoscono, come assiduo frequentatore del fiume, hanno lanciato l'allarme, verso le 18 di oggi, domenica 16 luglio. Si tratterebbe di un uomo sulla cinquantina d'anni di Silvano Pietra, paese a pochi chilometri del luogo della presunta tragedia, nel territorio comunale di Corana, dopo le località Ghiaie e Cassero Alto, sulla sponda del Po in zona chiamata Lanca del Curone, area con ampie distese di ghiaia frequentate sia da bagnanti d'estate che da pescatori.

Lungo tutto il corso del Po vige il divieto di balneazione, ma con la calura di questi giorni molte persone non lo rispettano, alcuni solo per entrare con i piedi in acqua, altri invece proprio per farsi una nuotata rinfrescante.

Quali fossero le intenzioni dell’uomo non è possibile saperlo, sta di fatto che è stato visto dai pescatori entrare nel fiume e sparire subito sott'acqua. Non vedendolo riemergere hanno chiamato subito il 112 e sul posto, oltre ad ambulanza e auto medica, che però non hanno potuto prestare alcun tipo di soccorso, sono arrivati i vigili del fuoco, che hanno iniziato le ricerche in acqua, e i carabinieri, della Compagnia di Voghera, che hanno ascoltato i testimoni per accertare l'identità del disperso.