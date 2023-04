Pizzighettone, ponte scuola-impresa

Alla scoperta del mondo del lavoro e di una realtà industriale storica nel borgo. Questo lo spirito che ha contraddistinto l’incontro dei ragazzi delle terze medie di Pizzighettone con i vertici della ditta Indorama Ventures Mobility Cremona S.p.A., una delle ditte storiche presenti in paese, un tempo Sicrem. A fare gli onori di casa ai circa sessanta ragazzi, accompagnati dai loro docenti e dalla dirigente Rossella Capozzo, l’amministratore delegato Ferdinando Prestini con il finance manager Michele Selicato e Monica Azzoni, assistente alle vendite. Prestini ai ragazzi ha presentato quello che la ditta è oggi, non rinunciando anche a parlare delle problematiche ambientali che la stessa ha vissuto negli anni recenti. "L’esperienza è stata positiva – commenta il dirigente scolastico dell’ Ic Pizzighettone San Bassano – perché gli alunni hanno conosciuto dall’interno una realtà lavorativa, che potrebbe anche essere la loro stessa un giorno". L’amministratore delegato ha annunciato l’intenzione di "prevedere per la classe terza un buon punto di partenza e riflessione anche in chiave di orientamento scolastico, con concreti agganci al mondo del lavoro"