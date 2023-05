Più gas stoccabile nei pozzi, dal ministero è disco verde

Nuovo colpo di scena. Nuovi pozzi, no. Sovrapressione sì. Il ministero dell’Ambiente, dopo aver bocciato il progetto dei 38 nuovi pozzi di stoccaggio gas a Sergnano, accetta, con motivazioni che vanno a contraddire le precedenti, la richiesta arrivata da Stogit di aumentare la capacità di stoccaggio gas di 350 milioni di metri cubi. Nonostante le rassicurazioni arrivate dall’amministrazione comunale, che in assemblea pubblica, aveva parlato di una istanza che "era di fatto bloccata", sotto i piedi e le case dei sergnanesi verrà stoccato sempre più metano per un totale di 2 miliardi e 850 milioni, andando in sovrapressione. Da qualche anno l’Italia è esportatore di gas verso l’Unione europea (4,5 miliardi di metri cubi usciti nel 2022). Due commissioni tecniche dello stesso ministero hanno deciso che le trivelle andavano fermate per mancanza di studi sismici adeguati, ma autorizzato una sovrapressione, considerando idonei gli stessi profili di sismicitá del sito. P.G.R.