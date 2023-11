Pistola puntata a una donna. Tre incappucciati scappano con la borsa

BRONI (Pavia)

Rapina a mano armata, per un magro bottino. Per prendere una borsetta, con all’interno poco più di un centinaio di euro, hanno minacciato una donna puntandole la pistola alla testa. Erano in tre, incappucciati, i malviventi che si sono avvicinati alla loro vittima prescelta, una 59enne che abita nella zona ed era a bordo della sua auto, nel parcheggio di un supermercato lungo la via Emilia a Broni. Erano le 6.30 di domenica, con le strade ancora quasi deserte, quando la donna stava invece già aspettando una collega per andare insieme al lavoro in una casa di riposo. Sono sbucati dal nulla e le si sono parati davanti circondandola per non darle la possibilità di mettere in moto e fuggire. Uno era armato di pistola, che ha puntato dritto alla testa della vittima intimandole di consegnare la borsa. Senza poterne essere certa, l’arma è sembrata proprio vera alla donna, che non ha rischiato una pericolosa reazione e si è arresa consegnando quello che volevano, peraltro tutto quello che aveva. I rapinatori sono quindi fuggiti a bordo di un’auto grigia, riuscendo a far perdere le proprie tracce. I carabinieri indagano sull’episodio.

Stefano Zanette