Pavia, 7 gennaio 2019 - Un pensionato di 82 anni è stato investito da un furgone poco prima delle 13, mentre stava attraversando le strisce pedonali in via Tasso, non lontano dal centro storico di Pavia. Il conducente del mezzo, invece di fermarsi e prestare

soccorso all'anziano, è ripartito a tutta velocità. L'anziano è stato subito soccorso dai medici del 118 e trasportato al Policlinico San Matteo: le sue condizioni, fortunatamente, non sembrano gravi.

Sul posto è intervenuta anche una pattuglia della polizia locale, che ha subito avviato accertamenti per individuare il veicolo che ha investito il pensionato e il suo conducente.