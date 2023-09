Pieve del Cairo, incendio in casa nella notte: salvata coppia di anziani

Pieve del Cairo (Pavia), 13 settembre 2023 – Si sono svegliati con la camera da letto già invasa dal fumo. Due anziani coniugi, di 85 e 86 anni, sono stati evacuati dai vigili del fuoco e trasportati con l'ambulanza al pronto soccorso dell’ospedale di Vigevano, per sospetta intossicazione da fumo: per fortuna le loro condizioni non sono poi risultate particolarmente gravi e sono già stati dimessi nella mattinata di oggi, mercoledì 13 settembre.

La loro abitazione, in via XX settembre a Pieve del Cairo, è stata però dichiarata inagibile per le invece molto gravi conseguenze dell'incendio, divampato poco dopo la mezzanotte. Anche se le cause sono ancora in fase di accertamento, dai primi riscontri dei vigili del fuoco il rogo si sarebbe sprigionato dalla cucina al piano terra dell'abitazione, probabilmente per un cortocircuito di un elettrodomestico, dunque per causa accidentale. Le fiamme avrebbero provocato anche il crollo di una soletta, con la casa dichiarata appunto inagibile dopo l'intervento di spegnimento che ha tenuto impegnati per circa tre ore i vigili del fuoco giunti sul posto con più squadre da Voghera e da Mede.

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri di Sannazzaro de' Burgundi e Pieve del Cairo. L'incendio, scoppiato in piena notte, è stato infatti scoperto quando il piano terra dell'abitazione era già invaso dal fuoco e il fumo si stava propagando al primo piano, mettendo in serio pericolo l'incolumità dei due anziani coniugi, che non erano in grado di uscire da soli dalla casa invasa dal fumo, ma sono stati salvati.