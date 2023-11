Pian del Poggio, seggiovia bloccata e passeggeri messi in salvo. Per esercitazione

Santa Margherita Staffora (Pavia), 19 novembre 2023 - Gli esperti del Soccorso alpino sono stati impegnati in esercitazione alla seggiovia di Pian del Poggio, frazione di Santa Margherita Staffora, sull'Appennino dell'alto Oltrepò Pavese.

Esercitazione seggiovia Pian del Poggio

Un'operazione di "aggiornamento di scarico impianto a fune", come spiegato dal Cnsas (Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico) Lombardo, effettuato nella giornata di ieri, sabato 18 novembre, dai tecnici della Stazione Pavia - Oltrepò del Soccorso alpino, insieme ad alcuni colleghi delle Stazioni confinanti "con le quali capita spesso di collaborare".

"L'impianto di risalita che porta al Monte Chiappo - spiega ancora la nota del Cnsas Lombardo - serve con una seggiovia le piste da sci e, nella stagione estiva, l'attività di downhill, sempre molto frequentata". Un'esercitazione che ha simulato il blocco dell'impianto con l'evacuazione dei passeggeri, "scarico" nel gergo dei soccorritori, rimasti a lungo impegnati in una bella giornata di sole, che ha favorito le operazioni che i tecnici sono comunque in grado di eseguire anche in condizioni decisamente meno favorevoli, specie nella stagione invernale. "L'aggiornamento - conclude la nota del Cnsas Lombardo - è stato gestito efficacemente da Giulio Maggioni, istruttore del Cnsas".