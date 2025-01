Pgt, continuano i confronti: "Via i passaggi a livello"

Un nuovo incontro per raccogliere le istanze dei vigevanesi in vista della messa a punto del nuovo Piano di Governo del Territorio, strumento indispensabile per la pianificazione e lo sviluppo della città. Lunedì sera nella Sala giunta sono stati invitati gli esponenti degli Ordini degli architetti, degli ingegneri, e dei dottori agronomi e dei dottori forestali oltre a quelli del Collegio dei geometri. In rappresentanza del Comune, oltre al vice-sindaco Marzia Segù (nella foto), sono intervenuti il dirigente architetto Enrico Rossi e gli architetti Paola Testa e Federica Bertoletti. "Obiettivo dell’incontro – spiegano da palazzo – era raccogliere le istanze e le indicazioni dei professionisti del territorio".

Gli architetti hanno concentrato la loro attenzione sulle nuove realtà, in particolare lo smart-working, con la necessità di incrementare i servizi per la città. Il collegamento città-campagna è stato invece il fulcro dell’intervento degli agronomi che hanno auspicato una valorizzazione delle aree verdi, della loro fruibilità. Gli ingegneri che hanno messo l’accento sulla "riunione" della città attraverso le infrastrutture con l’eliminazione dei passaggi a livello a raso che, al transito dei treni di fatto spaccano in due Vigevano e che rappresentano una delle molte problematiche legate al raddoppio della linea Milano-Mortara nel perimetro urbano. Poi focus su tre aree (ex-macello, Colombarone alla frazione Sforzesca ed ex-Tribunale) che possono e devono trovare una nuova collocazione e per le quali alcune ipotesi saranno trattate nel prossimo incontro di metà febbraio.

Umberto Zanichelli