Peste suina africana: indennizzi e prezzi equi, i nuovi interventi per il settore

Pavia, 26 marzo 2025 – “Interventi a sostegno delle aziende e dei lavoratori della filiera suinicola colpita dagli effetti della peste suina africana”: la risoluzione è stata approvata oggi in una seduta congiunta della commissioni Attività produttive e Agricoltura della Regione.

“Abbiamo predisposto un atto di indirizzo politico unitario e trasversale per chiedere al governo di estendere gli ammortizzatori sociali esistenti e introdurne di specifici - spiegano i consiglieri regionali del Pd Marco Carra, Roberta Vallacchi e Matteo Piloni che hanno seguito da vicino, e fin dall’inizio, tutte le problematiche connesse a questa emergenza -, al fine di tutelare tutti i lavoratori della filiera suinicola colpita dalla peste suina africana, siano a tempo indeterminato o determinato”.

Gli aiuti

Il documento impegna la giunta regionale a reperire ulteriori risorse per gli indennizzi da erogare sotto forma di aiuti indiretti e a riconoscere prezzi equi per gli animali sani provenienti da allevamenti in zone di restrizione.

Inoltre chiede di sostenere il controllo dei cinghiali, a promuovere e rafforzare l’immagine della filiera suinicola, oltre a prevedere risorse per bandi regionali destinati alle piccole medie imprese dedite all’allevamento di suini, al fine di garantire il costante mantenimento di elevatissimi livelli di biosicurezza.

“Abbiamo avviato il percorso – sottolineano Carra, Vallacchi e Piloni - raccogliendo la sollecitazione delle organizzazioni sindacali, in particolare della Flai Cgil di Mantova, sulle ripercussioni che la psa ha avuto per i lavoratori dipendenti impiegati negli allevamenti e nell’industria di macellazione e trasformazione”.

Tutela del settore

“La peste suina africana è oggi l’emergenza più importante nel comparto suinicolo – aggiungono i consiglieri regionali di Fratelli d’Italia Claudio Mangiarotti e Diego Invernici -: Regione e governo non abbassano la guardia. Oltre alle misure già attivate grazie anche al commissario straordinario nazionale alla psa Giovanni Filippini e all’assessore regionale Alessandro Beduschi, dobbiamo continuare il contrasto alla pandemia e il supporto a tutto il comparto. La risoluzione votata oggi, esito di un importante lavoro intergruppo coordinato da Fratelli d’Italia, va in questa direzione: tutela al contempo l’occupazione e le imprese per far fronte agli effetti nefasti della crisi di mercato, oltre a fronteggiare speculazioni che ne possono derivare”.

E pure i dem plaudono al lavoro unitario e all’approvazione unanime: “Siamo fiduciosi che il governo accoglierà le nostre proposte. Da parte nostra, non smetteremo di confrontarci con le parti coinvolte”.