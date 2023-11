Peste suina africana. Nuova ordinanza firmata dalla Regione

Dieci Comuni pavesi nella zona di restrizione I, 21 in zona di restrizione II e poi una zona infetta da Cassolnovo a Casorate e da Mezzanino a Giussago in provincia e coinvolgendo 13 centri milanesi: il presidente Attilio Fontana ha firmato una nuova ordinanza con le disposizioni per la prevenzione e il controllo della peste suina africana. I cittadini sono chiamati a rispettare misure di biosicurezza anche all’aperto. Per i chinghiali estese le possibilità di abbattimento, sia in forma di controllo faunistico che di attività venatoria.