"Ho perso il lavoro, per vivere spaccio droga". Ma l’ammissione non gli evita il carcere

Pavia, 13 maggio 2025 – “Sono rimasto senza lavoro, spaccio pesando la droga con il bilancino di precisione”. Un cittadino straniero ha dichiarato spontaneamente questo agli agenti della Volante che ieri notte lo hanno arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e denunciato a piede libero per possesso ingiustificato di armi o oggetti atti ad offendere.

Durante il normale servizio di controllo del territorio, gli agenti, hanno controllato in viale Gorizia un’auto, notando, sul sedile lato passeggero, un cacciavite di 16 centimetri. “Perché tiene il cacciavite sul sedile?” hanno domandato gli agenti all’uomo che ha preferito non rispondere mostrandosi insofferente al controllo. I poliziotti quindi hanno deciso di effettuare una perquisizione personale del cittadino fermato trovando all’interno della tasca della giacca un involucro in cellophane contenente 0,55 grammi di hashish, mentre teneva in mano un altro involucro di 0.50 grammi di cocaina. Inoltre, all’interno della borsa a tracolla che possedeva, venivano rinvenute delle banconote di vario taglio per un totale di 370 euro.

Dalla perquisizione dell’auto poi sono emersi due telefoni cellulari e, occultato sotto il piantone dello sterzo, un involucro in cellophane contenente cocaina del peso totale lordo di 19.12 grammi e un bilancino di precisione, nonché materiale per il confezionamento. A quel punto l’uomo ha provato a giustificarsi: “Ho perso il lavoro. Il denaro è provento dell’attività di spaccio”. Una giustificazione che non ha evitato l’apertura delle porte del carcere. La direttissima che si è tenuta ieri, infatti, ha convalidato l’arresto e l’uomo è stato portato a Torre del Gallo.