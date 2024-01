Per la prepagata con l’Iban boom del +17%

Poste Italiane si conferma leader nei pagamenti in provincia di Pavia grazie a Postepay Evolution, la carta prepagata con Iban che ha rapidamente conquistato l’apprezzamento degli italiani perché consente operazioni di pagamento in sicurezza ma anche di ricevere e disporre bonifici, accreditare lo stipendio o la pensione. Nel Pavese il numero di carte emesse nel 2023 è cresciuto del 17% rispetto all’anno precedente, per un totale di 69mila carte Postepay Evolution in circolazione. Le Postepay Evolution utilizzate su tutto il territorio nazionale sono 10 milioni con più di 500 milioni di transazioni e-commerce, mentre sono 30 milioni le carte Postepay. Nel primo semestre 2023, secondo uno studio dell Politecnico, i pagamenti digitali sono cresciuti del 13% rispetto allo stesso periodo del 2022.

M.M.