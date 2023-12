Per favorire lo shopping. Sosta gratis e bus scontati

di Manuela Marziani

PAVIA

Per favorire lo shopping, non sarà necessario mettere le monete nei parcometri. Da ieri e fino al 7 gennaio nelle zone a sosta regolamentata gestite da Asm Pavia, circa 4.700 stalli, dalle 17 anche nei giorni feriali i parcheggi saranno gratuiti. Dall’iniziativa, però, restano esclusi gli stalli in gestione a privati come quelli di viale Cesare Battisti, via Trieste, via Fabio Filzi e via Monti affidati alla società Apcoa; il parcheggio di piazza Ghislieri, l’area privata al Ticinello e il parcheggio del San Matteo. Per lasciare l’auto in questi posti, si dovrà sempre pagare.

Per chi invece preferisce prendere l’autobus per spostarsi, evitando congestionamenti che diventano motivo di stress, Autoguidovie lancia la campagna “A Natale prendo il bus“, accompagnata da un’offerta che ha come obiettivo semplificare la scelta di viaggiare in bus. Verrà quindi lanciato per la prima volta uno speciale biglietto giornaliero a tariffa unica per le aree di Pavia e Crema, valido nella settimana che precede le festività, Vigilia compresa. Dal 18 al 24 dicembre i biglietti giornalieri permetteranno di viaggiare con Autoguidovie senza limite di corse quotidiane. "Con un singolo biglietto i nostri clienti potranno viaggiare nell’area di Pavia o in quella di Crema e recarsi dove preferiscono – annuncia Silvia Granata, direttrice marketing Autoguidovie – L’idea, che origina dal sentimento di positività tipico del Natale, è di mettere tutti nelle condizioni di usufruire di una mobilità sostenibile, che non generi caos, rumori e traffico e di conseguenza stress nelle comunità dove siamo operativi. I nostri autobus supporteranno le persone nelle ultime spese prima del 25 dicembre. Insomma, a Natale, oltre che le persone, portiamo anche i regali!".

I biglietti giornalieri a tariffa unica si riferiscono a: area extraurbana Pavia, dove il biglietto giornaliero a tariffa unica per tutte le tratte costerà 8 euro; area urbana di Pavia (rete urbana e area 1 e 2) che ha un biglietto giornaliero a tariffa unica a soli 4,30 euro; area extraurbana di Crema, dove il biglietto giornaliero a tariffa unica per tutte le tratte è a soli 6,50 euro. I biglietti in promozione sono in vendita direttamente sull’App Autoguidovie e agli Infopoint di Crema e Pavia.