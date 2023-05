Per evitare il cantiere sbanda contro un muro Estratta dalle lamiere

Ieri poco dopo le 8:30 una C3 che proveniva da Boffalora d’Adda ed era diretta a Spino, con alla guida una sessantaduenne di Boffalora d’Adda, quasi arrivata alla meta ha notato solo all’ultimo momento che sulla strada stavano eseguendo dei lavori. La conducente probabilmente non ha visto il moviere che stava segnalando l’inizio del cantiere e quando l’ha notato, all’ultimo istante, ha sbandato sulla destra andando a finire con l’auto contro il muro di un’abitazione. La donna è stata aiutata a uscire dalle lamiere e portata in ospedale a Lodi dov’è stata ricoverata in codice giallo.

P.G.R.